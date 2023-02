Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija protiv Igokee

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Igokee 91:58, u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

Domaćin se revanširao rivalu za poraz u Laktašima i upisao četvrtu uzastonu, ukupno 13. pobjedu ove sezone.

Igokea je produžila seriju bez pobjede na devet mečeva i upisala 13. poraz ove sezone.

Domaćin je odlučujuću prednost stekao sredinom treće četvrtine, kada je serijom od 16:0 poveo 60:38.

Razlika je u finišu treće iznosila 25 (68:43), a u

35. minutu 30 poena (80:50).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Erik Grin i Edin Atić sa po 17, Tre Bel-Hejns je ubacio 12, a poen manje Aleksandar Lazić.

Dvocifren je bio i Dželil Obrajan sa deset poena.

U ekipi Igokee bolji od ostalih bili su Stefan Đorđević sa 13 i Dragan Milosavljević sa 12 poena.

Poraz su upisali košarkaši SC Derbija, koji su pred svojim navijačima izgubili od Mege 103:83

Mornar Barsko zlato je juče u Baru slavio protiv MZT Skoplja 93:84.

