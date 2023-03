Ubjedljiv trijumf Budućnost Bemaksa u Novom Sadu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Novom Sadu ekipu Vojvodine 67:43, u utakmici sedmog kola Top osam faze WABA lige.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel u Podgorici 52:46, zabilježila je 11. trijumf ove sezone.

Podgoričkom timu potrebna je pobjeda u posljednja dva meča, protiv Orlova 8. i 9. marta, za prvo mjesto uoči finalnog turnira.

Gošće su već na startu stekle dvocifrenu prednost (15:2) i ostatak meča lišile rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasnija u podgoričkom timu hila je Višnja Stefanović sa 17, Dragana Živković ubacila je 15, dok je Zorana Radonjić meč završila sa 11 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS