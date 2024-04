Ubjedljiv poraza Jadrana u Splitu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su večeras u Splitu od Novog Beograda 17:9, na turniru Top pet faze Regionalne lige.

Jadran, koji je izgubio i prvi međusobni duel u razigravanju za plasman od prvog do petog mjesta. tokom cijelog meča bio je u zaostatku, a u dva navrata uspio je da smanji na dva gola.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Alvaro Granados sa tri, dok je dva pogotka postigao crnogorski centar Miroslav Petković.

U ekipi Jadrana istakao se Danilo Radović sa tri, dok su po dva gola dodali Dmitri Holod i Ivan Nagajev.

Po jednom upisali su se Martin Gardašević i Jovan Vujović.

Jadran će sjutra, na kraju takmičenja igrati, protiv Crvene zvezde.

