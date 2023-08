Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkaša od Litvanije

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore poražen je danas u Manili od Litvanije 91:71, u utakmici trećeg kola D grupe Svjetskog prvenstva.

To je prvi poraz crnogorskih košarkaša na šampionatu, nakon dva startna trijumfa protiv Meksika (91:71) i Egipta (89:74).

Izabranici selektora Boška Radovića takmičenje u grupi završili su kao drugoplasirani, pa će na startu druge runde, u petak, igrati sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Problemi u skoku i loš organizacija napadu koštali su crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata.

Crna Gora je dobro odigrala prvu četvrtinu i zahvaljujući Marku Simonoviću imala maksimalnih sedam poena prednosti (26:19).

Nastavak meča donio je bolju igru Litvanije, koja je preciznim šutem za tri poena napravila preokret i u finišu druge četvrtine stekla dvocifrenu prednost (48:38).

Pitanje pobjednika riješeno je u trećoj četvrtini, u kojoj je Crna Gora postigla samo osam poena.

Litvanija je u posljednjem dijelu meča imala i 22 poena prednosti (72:50).

Litvansku selekciju do pobjede vodio je Rokas Jokubaitis sa 19, dok je Mindaugas Kuzminskas meč završio sa 15 poena.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nikola Vučević sa 19, dok su Kendrik Peri i Marko Simonović meč završili sa po 13 poena.

