Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Evropskog prvenstva na Kritu.

Crnogorski košarkaši, bronzani sa prošlogodišnjeg šampionata u Podgorici, poraženi su danas u Heraklinu, u B grupi, od Španije 103:68.

Prošlogodišnjeg prvaka Evrope do pobjede vodio je Ruben Domingez sa 23, a dvocifren je bio i Adria Rodrigez sa 11 koševa.

U crnogorskoj reprezentaciji najbolji je bio Đorđe Jovanović sa 20, Fedor Žugić ubacio je 16, dok je Luka Bogavac meč završio sa 12 poena.

Izabranici selektora Dušana Dubljevića u drugom kolu, sjutra u 12 sati i 30 minuta, igraće sa Estonijom.

Estonija je na startu izgubila od Srbije 82:61.

Za ponedjeljak (15 sati) zakazan je duel sa Srbijom.

U osminu finala idu sve ekipe, a rivali crnogorskim košarkašima dolaze iz A grupe, u kojoj su Turska, Italija, Belgija i Izrael.

