Ubjedljiv poraz Budućnost Volija od Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 93:55, u prvoj utakmici polufinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je, u jednom od najslabijih izdanja posljednjih nekoliko godina, potpuno razočarala.

Podgorički sastav nije imao adekvatan odgovor u odbrani i često bio nijemi posmatrač napadačkih akcija rivala.

Budućnost je odigrala bez volje i želje da se suprostavi značajno kvalitetnijem rivalu.

Gosti su samo u prvih pet minuta bili ravnopravni, nakon čega je domaćin do kraja prve četvrtine stekao dvocifrenu prednost (30:16).

Razlika je u finišu druge iznosila na polovini meča iznposila 23 (51:28), a uoči posljednjih deset minuta 30 poena (73:43).

U samom finišu prednost zvaničnog šampiona iznosila je i 40 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Filip Petrušev sa 17 poena.

U podgoričkoj ekipi dvocifren je bio samo Erik Grin sa 13 koševa.

Revanš je na programu 23. maja u Podgorici.

