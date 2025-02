U Nikšiću nastavljen projekat Rukomet u vrtićima

Podgorica, (MINA) – Projekat Rukomet u vrtićima, koji Rukometni savez realizuje uz podršku Europske rukometne federacije, okupio je više od 350 djece iz šest gradova i sedam vrtića, uz angažovanje 14 trenera, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je projekat nastavljen u Nikšiću i da je treniralo više od 50 mališana, uz pomoć trenera Miloša Perovića i Dragana Đurđevca.

“Zajedno stvaramo buduće šampione i širimo ljubav prema rukometu”, stoji u saopštenju.

Treningu u Nikšiću prisustvovao je i predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

“Ponosni smo što su sa nama bile i kadetske reprezentativke Anđelina Orbović i Ivana Savić, osvajačice srebrne medalje na Mediteranskom prvenstvu i članice idealnog tima takmičenja! Nastavljamo da gradimo buduće šampione u gradu pod Trebjesom”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

