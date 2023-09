Sjutra Kup Nikšića

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni međunarodni turnir Kup Nikšića, koji će okupiti više od 400 takmičara i 30 klubova iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, biće održan sjutra, najavio je organizator manifestacije, Karate kluba Onogošt.

Onogošt će 19. put biti organizator karate takmičenja, u katama i borbama, u konkurenciji pionira, nada, kadeta i juniora.

Direktor Dragoljub Fatić kazao je da organizacijom turnira nastavljaju tradiciju nikšićkog kluba, kroz čiju je školu i takmičarski pogon prošlo više od 6.000 pionira, kadeta, juniora, i seniora.

On je podsjetio da su karatisti Onogošta predstavljajući svoju državu i grad osvojili više od 70 medalja na zvaničnim međunarodnim šampionatima.

Organizator turnira je Karate klub Onogošt, a pokrovitelj Sekretarijat za sport opštine Nikšić.

Saopšteno je da je taj sportski događaj uvršten u manifestaciju Septembarski dani Nikšića.

Početak turnira zakazan je za deset sati.

