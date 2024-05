U nedjelju brdska trka Kotor – Trojica

Podgorica, (MINA) – Tradicionalna međunarodna brdska auto trka Kotor – Trojica biće vožena u nedjelju, a okupiće 125 sportskih vozača, saopštili su organizatori manifestacije.

Kotorska trka tradicionalno se vozi za šampionate Crne Gore i Hrvatske, dok će se za Kup Kotora nadmetati i vozači iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i sa Kosova.

Organizatori trke su Auto moto sportski klub Kotor i Auto i karting savez Crne Gore.

Predsjednik kotorskog kluba Nenad Bukilica kazao je da su spremni da još jednom pokažu kao odlični organizatori.

“Staza je spremna u svakom pogledu i ne sumnjam da će i treninzi u subotu i nedjeljne trke proteći u najboljem redu”, kazao je Bukilica.

On se posebno zahvalio Opštini Kotor, glavnom pokrovitelju manifestacije.

U drevnom gradu očekuju i brojne ljubitelje automobilizma, jer staza je pregledna za publiku.

Kotorski sportski vozači posljednjih 14 sezona nijesu imali premca u domaćem šampionatu, ali njihov start novog prvenstva u Šavniku nije bio najbolji.

Tačnije na toj prvoj trci najbolji su bili Pljevljaci, a drugo i treće mjesto zauzeli su Podi iz Herceg Novog i Crmnica iz Podgorice.

Kotorani će ponovo biti oslabljeni, jer će izostati Nemanja Kašćelan, Darko Ivanović i Nenad Banićević, ali će nastupiti braća Jakšic, Goran Vučković i Dušan Tujković.

U subotu će se voziti dva zvanična treniga, a prva od dvije nedjeljne trke koje biti bodovana startovaće u 11 sati.

