U nedjelju brdska auto trka Njeguši – Bukovica

Podgorica, (MINA) – Međunarodna brdska auto trka Njeguši – Bukovica biće vožena u nedjelju, a okupiće više od 70 vozača, saopštili su organizatori Auto moto sportski klub (AMSK) Lovćen i Auto i karting saveza Crne Gore.

Takmičenje će biti održano na stazi dugoj 3,4 kilometra.

“Staza je dobro sređena, pripreme za takmičenje priveli smo kraju. Najavljeno je lijepo vrijeme, pa očekujemo zanimljivu trku za koju su prijavljeni čuveni Mađar Laslo Saz sa Formulom, kao i svi naši najbolji automobilisti”, kazao je direktor trke Igor Kapičić.

Organizator je najavio da će se za bodove boriti Filip Kunčer, Jovan Perunović, Nemanja Kašćelan, Milan Jakšić, koji su imali zapažen učinak na kotorskoj trci.

Očekuje se da će se na startu pojaviti i veteran crnogorskog automobilizma Tihomir Aćimić.

Za sjutra zakazan je vanredni tehnički pregled i dvije trening vožnje.

Početak nedjeljne trke zakazan je za 11 sati, dok je svečano otvaranje planirano 15 minuta ranije.

