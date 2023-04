U 17 reprezentacija sa Mađarskom, Španijom i Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 17 godina, na Evropskom prvenstvu u Turskoj igraće u A grupi sa Mađarskom, Španijom i Hrvatskom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat je na programu od 8. do 14. avgusta u Manisi (Turska).

Rivali u B grupi biće Srbija, Grčka, Italija i Holandija, u C grupi igraće Francuska, Rumunija, Poljska i Turska, a D grup Malta, Gruzija, Njemačka i Ukrajina.

Reprezentacija U15, čiji je selektor Nenad Vukanić, na prvenstvu Evrope u Podgorici od 8. do 16. jula, igraće u grupu A sa Španijom, Mađarskom i Italijom.

U grupi B su Hrvatska, Grčka, Srbija i Turska.

Rivali u grupi C biće Malta, Moldavija, Bugarska i Litvanija, grupu D čine Francuska, Bosna i Hercegovina, Izrael, Republika Irska i Holandija, a u grupi E Gruzija, Švajcarska, Ukrajina i Njemačka.

Po novom sistemu takmičenja za mlađe kategorije, najboljih osam selekcija na oba prvenstva takmičiće se u grupama A i B, a dvije najbolje ekipe iz obje grupe plasiraće se u četvrtfinale.

Trećeplasirani timovi iz A i B grupa igraće u osmini finala sa drugoplasiranim iz grupa C i D, dok će pobjednici grupa C i D igrati protiv četvrtoplasiranih ekipa iz A i B grupa za prolaz među osam najboljih.

Na U 15 šampionatu, na kome će se takmičiti 26 reprezentacija, selekcije iz grupa C, D, E i F razigravaće međusobno kako bi dobile šansu da igraju protiv trećeplasiranih i četvrtoplasiranih iz grupa A i B, u mečevima osmine finala.

