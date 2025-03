Trofeji kadetkinjama Budima i kadetima Spina

Podgorica, (MINA) – Kadetkinje beranskog Budima i podgoričkog Spina prvaci su Crne Gore u stonom tenisu.

U konkurenciji kadetkinja Budim je do trofeja došao sa maksimalnim učinkom na oba turnusa.

Šampionski tim Budima činili su Anastasija Vujović, Nikolina Maksimović i Kalina Božović.

Drugo mjesto osvojila je ekipa Valdanosa iz Ulcinja, u sastavu Katarina i Lara Franeta i Mia Živanović, a trece bjelopoljsko Jedinstvo, čije boje su branile Hana Hot i Olga Moračanin.

Nagrade najboljim kadetkinjama uručila je Saša Vuletić, članica Stručog savjeta Stonoteniskog saveza Crne Gore (STSCG).

Šampionski tim u konkurenciji kadeta činili su Đorđe Mitrić, Petar Tomić i Konstantin Vojvodić, a sezonu su zavrsili sa jednim porazom i to u posljednjoj utakmici završnog turnusa od ekipe Novoga (Milan Vučetić, Uroš Mrkajić i Nikola Miković).

Novi je sa dva poraza zauzeo drugo mjesto jer je u prvom dijelu sezone izgubio od Budućnosti, koja je u sastavu Feđa Taljanović, Gavrilo Laušević, Arman Alibegović i Kosta Babović, na kraju osvojila bronzanu medalju.

Pehare, medalje i diplome najuspjesnijim ekipama kadeta uručio je Željan Šoć, predsjednik STSCG.

