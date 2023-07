Trijumfovali seniori Rudara i seniorke Dionisa

Podgorica, (MINA) – Atletičari pljevaljskog Rudara i atletičarke Dionisa iz Bara pobjednici su 56. Ekipnog prvenstva Crne Gore za seniore i seniorke.

Šampionat u Baru okupio je više od 80 atletičara iz

devet klubova.

Rudar je u muškoj konkurenciji slavio sa 5.182 boda, ispred Mornara sa 4.338 i Lovćena sa 3.826 bodova.

Dionis je u ženskoj konkurenciji trofej osvojio sa 6.438 bodova.

Kao drugoplasirane završile su atletičarke barskog kluba Sanja (5.619), dok je treće Jedinstvo iz Bijelo Polja 5.179 bodova.

Organizator takmičenja bio je Atletski savez, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

