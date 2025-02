Trijumf Primorca u Splitu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u Splitu ekipu Solarisa iz Šibenika 20:16, u utakmici 15. kola regionalne Premijer lige.

Kotorski tim do šestog trijumfa vodio je Dušan Matković sa pet golova, dok su po tri dodali Savo Ćetković, Nika Šušiašvili i Marko Mršić.

Dvostruki strijelci bili su Nemanja Vico i Balša Vučković, dok su po gol postigli Nikola Brkić i Đorđije Stanojević.

U ekipi iz Šibenika najbolji je bio Antonio Petkovića sa četiri gola.

