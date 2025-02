Trijumf Brinjone u Sestrijereu

Podgorica, (MINA) – Italijanska skijašica Federika Brinjone pobijedila je danas u Sestrijereu, u šestom veleslalomu sezone Svjetskog kupa.

Brinjone, zvanična svjetska šampionka u toj disciplini, bila je vodeća nakon prve vožnje, a do pobjede došla je u ukupnom vremenu dva minuta, osam sekundi i 81 stotinku.

To je njena 16. pobjeda u veleslalomu, ukupno 34. u Svjetskom kupu.

Ona je 77 stotinki bila brža od Švajcarkinje Lare Gut-Behrami, dok je vodeća nakon prve vožnje, Novozelanđanka Alis Robinson, završila na trećem mjestu sa 79 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Italijanka Sofija Gođa imala je četvrto vrijeme, peta je bila Austrijanka Julija Šleb, a šesta Lara Kolturi, Italijanka koja vozi za Albaniju.

Robinson je vodeća u plasmanu veleslaloma sa 440 bodova i ima 40 više od Brinjone.

Šveđanka Sara Hektor je treća sa 361 bodom.

Brinjone zauzima čelnu poziciju u generalnom poretku Svjetskog kupa 999 bodova.

Gut-Behrami je druga sa 809, dok je treća Zrinka Ljutić sa 673 boda.

