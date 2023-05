Trijumf atletičara Rudara i atletičarki Oriona

Podgorica, (MINA) – Atletičari Rudara i atletičarke Oriona iz Ulcinja pobjednici su ekipnog prvenstva Crne Gore u konkurenciji pionira.

Rudaj je u Pljevljima trijumfovao sa 4.090 bodova.

Kao drugopalsirani završio je Mornar iz Bara sa 3.040, dok je treći bio Orion sa 1.875 bodova.

Kod pionirki trijumfovale su atletičarke Oriona 4.265 bodova.

Barski klub Sanja bio je drugi sa 4.160, dok je treće mjesto osvojio Mornar sa 4.008 bodova.

Na takmičenju je Anđela Đuranović, članica AK Sanja, postavila rekord Crne Gore za pionirke na 80 metara sa preponama – 12,48 sekundi.

Šampionat u Pljevljima okupio je više od 80 atletičara iz devet atletskih klubova.

