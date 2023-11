Tri pobjede crnogorskih reprezentacija

Podgorica, (MINA) – Šahovske reprezentacije Crne Gore ostvarile su tri pobjede u četvrtom kolu Evropskog ekipnog prvenstva u Budvi.

Jedini potez pretrpjela B ekipa u duelu sa Moldavijom.

Najbolji nacionalni sastav je teže nego što se očekivalo ostvario pobjedu u duelu sa Sjevernom Makedonijom.

Do pobjede došao je trijumfima Denisa Kadrića i Nikite Petrova, koji su savladali Nikolu Nikolovskog, odnosno Filipa Pančevskog.

Duel Nikole Đukića i Emila Risteskog okončan je podjelom bodova, dok je Dragiša Blagojević u premijernom nastupu na Evropskom prvenstvu u Budvi poražen od Tonija Lazova.

Crnogorska selekcija, nakon četiri kola, ima po dva trijumfa i poraza.

Dame su ponovo zablistale, ovoga puta savladale su Austriju sa 2,5-1,5.

Aleksandra Milović je znalački iskoristila stečenu prednost u duelu sa Katarinom Nevrklom, a ponovo je slavila i Alena Skvorcova.

Ona je trećom uzastupnom pobjedom, nakon remija u prvom kolu, odlučila ishod meča.

Ranije je Mateja Popović ispustila znatno bolju poziciju, pa se morala zadovoljiti remijem, dok je Milena Mosurović poražena uprkos odličnoj igri.

Šahistkinje imaju dvije pobjede i dva poraza.

Pobjedu je upisala i C reprezentacija, a meč je odlučio Veljko Draganić koji je upisao drugu uzastopnu pobjedu.

Draganić je crnim figurama nadigrao Rogvija Egilstofta, pa su remiji Blaža Kalezića, Marka Krivokapića i Vuka Miletića bili dovoljni za prvu pobjedu.

Jedini poraz je pretrpjela B reprezentacija, ovog puta od selekcije Moldavije minimalnim rezultatom.

Poraženi su Aleksandar Tomić i Andrej Šuković, dok je remizirao Miloš Pečurica na trećoj tabli sa velemajstorom Viorelom Jordačeskuom.

Pobjedu je ostvario mladi Milo Pobor koji ima maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu turnira (2/2).

Pobor je u zanimljivoj partiji nadigrao Jegora Laškina i na najbolji način opravdao povjerenje koje mu je ukazao selektor, legendarni Božidar Bonja Ivanović.

Nakon četvrtog kola nema više ekipa sa maksimalnim učinkom, obzirom da su dueli Njemačka-Poljska u muškoj i Njemačka-Azerbejdžan u ženskoj konkurenciji okončani remijima.

Izdvaja se velika pobjeda Hrvatske muške selekcije protiv Azerbejdžana, koji je drugi put poražen, a prije takmičenja je bio prvi nosilac turnira.

Današnji dan ostaće u divnom sjećanju za više od 50 najmlađih crnogorskih šahistka, koji su napravili fotografiju sa Magnusom Karlsenom, koji je rado iskoristio priliku i prihvatio poziv za fotografisanjem.

Karlsen je u današnjem kolu upisao treću pobjedu u četiri odigrana kola.

Sjutra su na progamu partije petog kola, nakon kojeg slijedi dan pauze.

