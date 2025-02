Trenerski seminar FIVB u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Odbojkaški savez biće domaćin

FIVB Coaches Course Level 3 seminara, najvišeg nivoa trenerskih seminara Svjetske odbojkaške federacije, saopšteno je iz te asocijacije.

Seminar će biti održan od 22. do 29. juna u Podgorici.

“Svjetska kuća odbojke ponovo je, nakon uspješnih organizacija FIVB Coaches Course Level 1 (2016. godine) i FIVB Coaches Course Level 2 (2018. godine), ukazala povjerenje našem savezu i odobrila organizaciju FIVB Coaches Course Level 3 seminara”, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Navodi se da je ta asocijacija jedina iz Evrope koja je dobila organizaciju FIVB Coaches Course Level 3 seminara, a na svijetu će ove godine biti održano ukupno pet (Crna Gora, Nigerija, Ekvador, Jordan i Alžir).

“OSCG će u narednom periodu blagovremeno informisati javnost u vezi apliciranja za učešće na seminaru”, stoji u saopštenju.

