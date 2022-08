Titograd ubjedljiv i protiv Isbjernina

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Titograda savladali su večeras u Podgorici islandski Isbjernin 8:1, u drugom kolu A grupe preliminarne runde kvalifikacija za futsal Ligu šampiona.

To je drugi trijumf crnogorskog prvaka u grupi, nakon što je juče na startu turnira savladao Enkamp iz Andore 4:0.

Domaćin turnira do pobjede došao je golovima

Arijana Efovića u drugom, Nikole Cimbaljevića u osmom, Pavla Vukčevića u devetom, Filipa Markovića u 13, 24. i 30, Luke Savovića u 17 i Aleksandra Obradović u 17. minutu

Jedini pogodak za Isbjernin, koji je upisao drugi poraz, postigao je Magaljaeš Dias u 21. minutu.

U drugom meču A grupe finski Kampuksen Dinamo je bio ubjedljiv protiv Enkampa iz Andore 10:1 i upisao drugi trijumf.

OFK Titograd će u posljednjem kolu, u subotu u 20 sati i 30 minuta, igraće protiv Kampuksen Dinama za prvo mjesto i plasman u glavnu rundu kvalifikacija.

