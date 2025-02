Titograd pobjednik Kupa Crne Gore

Podgorica,(MINA) – Fudbaleri Titograda pobjednici su Kupa Crne Gore u futsalu.

Titograd je večeras u Baru, u finalnom meču, savladala Studentski dom 1:0 i nakon deset godina osvojio trofej.

Odlučajući pogodak postigao je Janko Bulatović u 16. minutu.

Za najboljeg igrača finalnog turnira proglašen je golman Titograda Milun Sekulić, koji je ujedno i najbolji golman, dok je prvi strijelac njegov klupski drug Janko Bulatović.

