Telemah i Rukometni savez produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Rukometni savez Crne Gore i kompanija Telemah za još godinu produžili su saradnju.

Saopšteno je da će crnogorske rukometne selekcije na svojim dresovima do januara 2024. godine nositi znak Telemaha.

Saradnja Telemaha i Rukometnog saveza počela je u novembru 2021. godine.

Izvršni direktor kompanije Telemah Milija Zeković kazao je da je privilegija biti dio rukometne priče i čast biti podrška ljudima koji iz godine u godinu pokazuju šta donosi rad, požrtvovanost i vizija.

“U godini za nama stigli su rezultati takvog pristupa koji se ne mjere samo medaljom koja je zaista bila zlatna za sve nas. Rukometni savez sa svim svojim sportistima prije svega nam je pokazao koja je snaga tima koji prevazilazi sve prepreke i stvara pravi put za budućnost i sve što nam ona donosi”, rekao je Zeković.

On je naglasio da je Telemah zato odabrao da i u 2023. bude u društvu najboljih.

“Da nas i dalje povezuje energija koja donosi uspjeh. Siguran sam da će se partnerstvo Telemacha i Rukometnog saveza Crne Gore nastaviti i u narednim godinama”, rekao je Zeković.

Predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda kazao je da je uvijek zadovoljstvo kada se produžava saradnja sa tradicionalnim sponzorima.

“Nastavak saradnje potvrda je da je dosadašnja bila uspješna i da su ostvareni svi poslovni i sportski ciljevi partnera. Uz podršku aktivnostima svih reprezentativnih selekcija tokom prethodne godine, naročitu zahvalnost Telemahu dugujemo za podršku u pripremi i tokom Evropskog prvenstva za rukometašice čiji smo jedan od domaćina bili u novembru i kada smo sjajnu organizaciju krunisali osvajanjem bronzane medalje”, rekao je Kapisoda.

On vjeruje da novi ugovor najavljuje nove uspjehe najboljih ambasadora Crne Gore na međunarodnoj sportskoj sceni.

