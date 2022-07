Tekbol turnir u nedjelju u Luštici

Podgorica, (MINA) – Turnir u tekbolu TEQ Luštica Bay biće održan u nedjelju u saradnji sa kompanijom Luštica Development AD Tivat, sapšteno je iz Tekbol saveza Crne Gore.

Navodi se da je to prvi turnir ljetnje turneje – Teqball Montenegro Summer Tour 2022“, koja će biti realizovana do septembra u Crnoj Gori, pod pokroviteljstvom Međunarodne tekbol federacije (FITEQ).

“Tekeri, kako se popularno nazivaju tekbol igrači, u Luštici će se nadmetati u dubl kategoriji. Učešće na turniru je besplatno, a organizatori su obezbijedili dresove za sve takmičare, kao i nagradni fond od 1.000 EUR”, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da je za kratko vrijeme od osnivanja Tekbol saveza u Crnoj Gori mnogo urađeno na promociji i razvoju tog sporta.

“Veliki broj realizovanih aktivnosti u vidu edukacija stručnih lica, otvorenih treninga, promocija, donacija tekbol stolova, nastupa reprezentacije na turniru Svjetske tekbol serije, kao i turnira u filmskom studiju Dragutinović i u Bijelom Polju, ohrabruju nas da nastavimo još dinamičnije i kroz ljetnju tekbol turneju dodatno popularizujemo tekbol sport u svim djelovima Crne Gore i među svim uzrasnim kategorijama”, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Iz te asocijacije zahvalili su kompaniji Luštica Development na, kako su saopštili, kontinuirano dobroj saradnji i podršci od početka.

“To je sada konkretizovano i kroz organizaciju tekbol turnira. A i nakon turnira, tekbol će se igrati na sportskim terenima u Luštici Bay”, saopšteno je iz te asocijacije.

Turnir će biti odigran na sportskim terenima u Luštici Bay Centrale, a početak programa zakazan je za 17 sati.

