Svjetsko omladinsko prvenstvo počinje sjutra u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Petrovac će od sjutra biti domaćin Svjetskog omladinskog prvenstva, prvog takmičenja iz kalendara Svjetske šahovske federacije (FIDE), koje će biti održano u Crnoj Gori, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Šampionat će okupiti više od 250 učesnika iz gotovo 70 država sa svih kontinenata.

Spisak prijavljenih takmičenja garantuje izuzetan kvalitet šampionata, a listu učesnika u borbi za svjetsku krunu predvodi Daniel Darda, belgijski velemajstor koji je na prethodna dva Evropska prvenstva (za seniore) osvojio bronzanu, odnosno srebrenu medalju.

Rejting od preko 2600 poena imaju i indijski velemajstor Pranav i njegov kolega po tituli Denešvar Bardija iz Irana.

U konkurenciji šahistkinja najbolji rejting ima Li Miaoji iz Kine (2432), a slijede Žsoka Gal (2404) iz Mađarske i Juksin Song (2381) iz Kine.

Od crnogorskih šahista najviše se očekuje od Peka Đurovića i Mateje Popović koji su pružili odlične igre na nedavno završenom prvenstvu Crne Gore.

Očekuje se dobra igra i od ostalih naših predstavnika, koje predvode Dimitrije Vujović, Mihailo Pušara, Ilija Milović, Đorđe Žižić i Đorđe Anđelić u muškoj konkurenciji, odnosno Ines Đenđinović, Katarina Đukić i Sofija Milović u muškoj konkurenciji.

Nastupiće i mlade nade barskog šaha, članovi Mornara i Rumije Vasilije Radulović, Luka Jovanović, Andrej Račić, Jegor Ševcov, Andrej Pepđonovićić, Damjan Pešić, Danilo Đenđinović.

Mlade uzdanice Dijagoanala braća Koča i Relja Radović i Nikola Vukašinović, grad pod Trebjesom će predstavljati Jovan Adžić i Stefan Mihajlović dok spisak naših učesnika zaokružuje David Pavlović član Budućnosti.

“Organizacija Svjetskog omladinskog prvenstva još jednom je potvrdila nastojanja Šahovskog saveza Crne Gore da etablira našu državu na šahovskoj mapi svijeta. Zahvalnost dugujemo Ministarstvu sporta i mladih, Opštini Budva i mjesnoj zajednici Petrovac i ostalim tradicionalnim sponzorima, dok će sponzor nastupa naših mladih nada biti Sava osiguranje”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Ceremonija otvaranja zakazana je za sjutra u 14 sati i 30 minuta, a planirano je da takmičenje svečano otvori ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

