Svjetski kup prilika za promociju Podgorice i Crne Gore

Podsgorica, (MINA) – Finalni turnir Svjetskog kupa u vaterpolu predstavlja značajnu priliku za promociju Podgorice i Crne Gore na međunarodnoj sportskoj sceni i neophodno je obezbijediti adekvatnu logističku i finansijsku podršku kako bi organizacija turnira bila na najvišem nivou.

To je konstantovano na sastanku predstavnika Glavnog grada, Ministarstva sporta i mladih i Vlade Crne Gore.

Razmatrani su modeli zajedničkog učešća u finansiranju i organizaciji, a dogovoreno je i formiranje Organizacionog odbora koji će koordinisati sve aspekte pripreme i realizacije tog sportskog događaja, koji će u aprilu biti odigran u Podgorici.

Saopšteno je da je tema sastanka bila i izgradnja Zavoda za sportsku medicinu, pri čemu je Ministarstvo sporta pokazalo interesovanje za podršku Glavnog grada u vidu obezbjeđivanja adekvatnog prostora za realizaciju tog projekta.

Razgovarano je i o Sajmu sporta, manifestaciji koja će prvi put biti organizovana u Podgorici, sa ciljem promocije sportskih aktivnosti i zdravog načina života.

“Gradska uprava ostaje posvećena unapređenju sportske infrastrukture i podršci razvoju sporta, prepoznajući njegov značaj kako za profesionalne sportiste, tako i za širu zajednicu. Kroz nastavak intenzivne saradnje sa Ministarstvom sporta i mladih, Glavni grad nastoji da Podgoricu pozicionira kao regionalni centar sportskih dešavanja i moderne sportske infrastrukture”, saopšteno je nakon sastanka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS