Svjetske i olimpijske šampionke na kampu u Budvi

Podgorica, (MINA) – Međunarodni trening kamp za bokserke u Budvi okupio je olimpijske i svjetske šampionke, reprezentativke pet država koje su medalje osvajale na najvećim međunarodnim takmičenjima, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da će bokserke iz Turske, Maroka, Avganistana, Srbije i Crne Gore trenirati u bečićkom hotelu Splendid do 5. marta.

Saopšteno je da je, osim razmjene velikog međunarodnog iskustva, glavni cilj kampa što bolja priprema za IBA Svjetsko seniorsko prvenstvo za žene, čiji će domaćin od 8. do 17. marta biti Niš.

Selektor Crne Gore Nikola Ružić kazao je da u hotelu Splendid imaju idealne uslove za rad, počevši od trening zone, hrane i svih dodatnih propratnih aktivnosti vezanih za ozbiljnu pripremu.

„Na kampu učestvuju olimpijske, svjetske i kontinentalne šampionke i mislim da je suvišno govoriti kolika je korist za sve prisutne. Naša Bojana Gojković je u punom procesu i uvjeren sam da će sve to uticati odlično na njenu formu. Želim da se zahvalim predsjednicima BSCG i BSS Aleksandru Klemenku i Nenadu Borovčaninu, što su nam omogućili ovakve uslove za rad i usavršavanje“, rekao je Ružić.

Na IBA Svjetskom prvenstvu za bokserke u Nišu je nagradni fond iznosi 2,5 miliona USD.

Svjetska šampionka osvojiće 100 hiljada, poražena u finalu 50, dok će bronzane medalje biti nagražene sa po 25 hiljada USD.

Selektor Srbije Mirko Ždralo kazao je da ih za Budvu vežu lijepe uspomene i da su u tom gradu osvojili velike evropske medalje.

„Uspjeli smo kamp učiniti još kvalitetnijim tako što su se našem pozivu odazvale i izuzetne reprezentacije Maroka i Turske, među kojima su i olimpijske i svjetske šampionke. To će našim djevojkama biti od velikog značaja za pripreme“, rekao je Ždralo.

Organizatori međunarodnog kampa su Bokserski savezi Srbije i Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS