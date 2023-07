Svečano otvoreno Univerzitetsko prvenstvo Evrope u rukometu

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od sjutra do 14. jula biti domaćin Univerzitetskog prvenstva Evrope u rukometu, koje će okupiti 23 tima u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Prvenstvo je, u prisustvu više od 350 studenata-sportista koji predstavljaju 19 univerziteta iz 11 država, zvanično otvorio ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je svim timovima poželio dobrodošlicu u Crnu Goru i mnogo uspjeha u narednih šest takmičarskih dana.

„Prelijepa je slika, u Podgorici boravi 350 mladih ljudi iz 11 evropskih država. U narednim danima će se družiti i formirati kolektivni duh, predstaviti svoju snagu i najbolje što imaju. Svim timovima želim mnogo uspjeha na ovom takmičenju“, kazao je Lalošević.

Studentski sportski savez Crne Gore i Univerzitet Crne Gore domaćini su takmičenja.

Predsjednik Studentskog sportskog saveza Crne Gore Zoran Medenica kazao je da je želja organizatora da se svi učesnici i gosti u Podgorici osjećaju kao kod kuće, ali i da pokažu da su sposobni da organizuju najveća međunarodna takmičenja.

“Uz bogato iskustvo koje imamo u organizaciji takmičenja na državnom nivou, organizacioni tim ovog takmičenja spreman je da odgovori visokim standardima i ispuni sva očekivanja onih koji su nam povjerili organizaciju, uvjereni da će organizacija Univerzitetskog prvenstva u rukometu, biti kruna našeg dosadašnjeg rada i takmičenje koje će ostati u najljepšem sjećanju, kako nama, tako i gostima koji budu boravili u Podgorici“, kazao je Medenica.

Član Izvršnog odbora Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA) Milan Žvan poželio je dobrodošlicu svim učesnicima, uz želju da u sportskom nadmetanju sa kolegama iz drugih država, ostvare najbolje rezultate.

On se zahvalio organizacionom timu na doprinosu da sve bude spremno za predstojeće takmičenje.

Svečanom otvaranju prisustvovali su i generalni sekretar EUSA Matijaž Pečovnik, predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda i članice Kuće slavnih Evropske rukometne federacije (EHF) – Bojana Popović, Katarina Bulatović i Maja Savić.

Utakmice predstojećeg šampionata igraće se u Sportskom i kulturnom centru Univerziteta Crne Gore i Sportskom centru Morača.

Univerzitetska prvenstva Evrope organizuju se pod okriljem EUSA i održavaju se svake godine od 2001. godine.

Trenutno se prvenstva organizuju za 23 sporta i to širom Evrope.

