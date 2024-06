Švajcarska i Italija otvaraju nokaut fazu

Podgorica, (MINA) – Nokaut faza Evropskog prvenstva u Njemačkoj počeće u subotu duelom fudbalera Švajcarske i Italije u Berlinu.

Početak meča zakazan je za 18 sati.

Istog dana za plasman u četvrtfinale igraće Njemačka i Danska u Dortmundu (21.00).

Dan kasnije rivali u osmini finala biće Engleska i Slovačka u Gelzenkirhenu (18), odnosno Španija i Gruzija u Kelnu (21.00).

Za ponedjeljak zakazani su dueli Francuske i Belgije (18.00) u Dizeldorfu, kao i Portugala i Slovenije (21) u Frankfurtu.

Spisak čevrtfinalista biće kompletiran dan kasnije nakon duela Rumunije i Holandije (18) u Minhenu, odnosno Austrije i Turske (21) u Lajpcigu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS