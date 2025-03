SUZA zvanična voda VPSCG

Podgorica, (MINA) – Voda Suza od danas je i zvanična voda Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore (VPSCG), saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je kompanija Water Group, na obostrano zadovoljstvo, postala podrška crnogorskim sportistima u novom olimpijskom ciklusu.

Sponzorski ugovor potpisali su predsjednik VPSCG Nikola Milić i Boris Rašković, osnivač kompanije Water Group.

Milić je, nakon ozvaničenja saradnje, kazao da će kompanija Water Group biti značajan partner crnogorskoj vaterpolo i plivačkoj porodici.

“Voda Suza i mineralna voda Rada biće zvanične vode naših sportista i ovim sponzorstvom je riješeno jedno od značajnih pitanja oko priprema naših sportista, ali i takmičenja koja nam dolaze. Pred seniorskom vaterpolo selekcijom je finalni turnir Svjetskog kupa u organizaciji VPSCG tako da će ova podrška biti od velikog značaja”, rekao je Milić.

On je naglasio da je ponosan što su u sponzorski pul uključili kompaniju iz Crne Gore, koja je odavno prepoznata po društvenoj odgovornosti i konceptu svog poslovanja.

“Trudićemo se da, kao zajednica vodenih sportova, opravdamo očekivanja naših prijatelja, i da ćemo zajedničkim snagama doći do novih velikih pobjeda i medalja”, rekao je Milić.

Prirodna izvorska voda Suza dolazi iz srca netaknute prirode Biogradske gore, gdje se pažljivo puni i zatvara kako bi zadržala čistoću i svježinu.

Voda doprinosi normalnom odvijanju tjelesnih funkcija i termoregulaciji, što je izuzetno važno za sportiste i rekreativce, jer vježbanje može višestruko povećati gubitak vode, čak i više od jednog litra na sat.

Rašković je istakao da je kompanija Suza ponosna što je službena voda Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore i prvi izbor igrača reprezentacije za hidrataciju.

“Partnerstvo tako snažnih i poznatih brendova izvrstan je primjer saradnje. Svi, pa tako i vrhunski sportisti, vodu moraju unositi svakodnevno da bi se nadoknadio gubitak koji nastaje fiziološkim procesima. Uz to, drago nam je kada možemo da podržimo one koji svojim trudom i radom postaju najbolja verzija sebe, što pokazuju i njihovi rezultati, pa tako postaju primjer i motivacija drugima”, kazao je Rašković.

