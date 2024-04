Šutović bronzana na Evropskom kupu u Berlinu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja Andrijana Šutović kao trećeplasirana završila je nastup na Evropskom kadetskom kupu u Berlinu.

Ona je u borbi za treće mjesto u kategoriji do 70 kilograma savladala predstavnicu Belgije Valeriu Tombou.

Šutović je startovala pobjedom protiv Luće Jongstre iz Holandije, u drugom kolu eliminisala je Hanu Miler iz Njemačke, a u trećem Francuskinju Morgan Boum-Mahop.

U polufinalu zaustavljena je od druge francuske takmičarke Ninu Mutebu.

U Berlinu nastupilo je 690 kadeta i kadetkinja iz 34 države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS