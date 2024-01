Sutjeska ubjedljiva protiv Lovćena, pobjede Podgorice i Danilovgrada

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Sutjeske pobijedili su večeras u Nikšiću cetinjski Lovćen 84:64, u utakmici devetog kola Prve A crnogorske lige.

To je sedmi trijumf nikšićkog tima, dok Lovćen nakon ima polovičan učinak – po četiri pobjede i poraza.

Podgorica je u gradskom derbiju slavila protiv Milenijuma 96:90, dok je Danilovgrad pred svojim navijačima, u derbiju začelja, slavio protiv Kotora 77:66.

Primorje je juče u Tivtu pobijedio Teodo 87:83, dok je u duelu timova koji su do ovog kola upisali po pobjedu, Dečić u Golubovcima savladao ekipu Pljevalja 103:73.

U posljednjem meču devetog kola, 29. januara u Bijelom Polju, rivali će biti Jedinstvo 1950 i SC Derbi.

