Sudar potpisao profesionalni ugovor sa SC Derbijem

Podgorica, (MINA) – Talentovani crnogorski košarkaš Vladimir Sudar potpisao je višegodišnji, prvi profesionalni, ugovor sa SC Derbijem, saopšteno je iz tog kluba.

Sudar, koji ima 18 godina i visok je 195 centimetara, rođen je u Podgorici i igra na poziciji beka.

Sa juniorskom ekipom Derbija igrao je na turniru ABA lige za igrače do 19 godina.

Na tom turniru je prosječno bilježio 11 poena, 5,5 asistencija i tri skoka.

Ove sezone je nastupao za SC Derbi i za SC Derbi II u Prvoj i Drugoj crnogorskoj ligi.

Na 22 meča u Drugoj ligi je bilježio 11 poena, 4,5 asistencija i 3,8 skokova, dok je u Prvoj ligi nastupio na 13 mečeva sa prosjekom od 4,1 poena.

