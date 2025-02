Startuje Prvenstvo osnovnih škola Podgorice

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo osnovnih škola Podgorice biće odigrano od 3. marta do 24. aprila, a okupiće 23 podgoričke osnovne škole, čije će se ekipe nadmetati u deset sportskih disciplina, saopšteno je iz Sekretarijata za sport Glavnog grada.

Navodi se da će 25. izdanje početi 3. marta turnirima u košarci za dječake i djevojčice, a potom će uslijediti sportske borbe u basketu, rukometu, odbojci, malom fudbalu, šahu, atletici, stonom tenisu, karateu i plivanju.

“Dužni smo da iskažemo zahvalnost školama koje nam tradicionalno izlaze u susret i ustupaju svoje sale za takmičenja, ali i da istaknemo zadovoljstvo saradnjom sa aktivima profesora fizičkog vaspitanja podgoričkih osnovnih škola, bez čijeg angažmana i posvećenosti realizacija ove manifestacije ne bi bila moguća”, stoji u saopštenju Sekretarijata za sport Glavnog grada.

Navodi se da organizacija tako masovnog događaja iziskuje mnogo truda.

“Ubijeđeni smo da ćemo zajedničkim snagama stvoriti uslove da takmičenja proteknu u poštenoj borbi i korektnoj atmosferi, na zadovoljstvo svih aktera. Takmičarski rezultat jeste bitan, ali treba da bude u drugom planu u odnosu na jačanje školskog sporta, širenje sportskih vrijednosti i mreže prijateljstava među mladim sugrađanima”, stoji u saopštenju.

Saopšteno je i da će ovogodišnja edicija fudbalskog turnira, u saradnji sa Fudbalskim savezom Crne Gore, uključiti i škole sa područja Zete i Tuzi, čime će konkurencija biti ojačana, a takmičenje dodatno omasovljeno.

