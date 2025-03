Stara Varoš najuspješnija, na podijumu Budva i Feniks

Podgorica, (MINA) – Džiu džicu klub Stara Varoš osvojio je prvo mjesto na Državnom prvenstvu Crne Gore u Danilovgradu.

Kao drugoplasirama završila je Budva, dok je pobjednički podijum kopletirao je Feniks iz Podgorice.

Šampionat u dvorani Policijske akademije okupio je 428 takmičara i 46 duo parova iz 15 crnogorskih klubova.

“Publika je imala priliku da uživa u dinamičnim borbama i vrhunskim tehnikama koje su demonstrirali takmičari svih uzrasta, od najmlađih do iskusnih seniora, a Prvenstvo je još jednom pokazalo visok nivo takmičarske džiu-džicu scene u Crnoj Gori”, stoji u saopštenju Džiu džicu saveza.

