Spartak slavio u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Spartaka iz Subotice 76:66, u utakmici 21. kola Admiralbet ABA lige.

To je 14. uzastopni, ukupno 20. poraz, barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Loša posljednja četvrtina koštala je barski tim prekida serije loših rezultata.

Mornar je sredinom druge četvrtine imao i plus 13 (36:23), ali je dozvolio rivalu da serijom opd 16:0 napravi preokret i povede 39:36.

U 30. minutu vodio je 56:49, dok je u 32. bilo 59:54.

Uslijediila je serija od osam vezanih poena gostiju za vođstvo (62:59), koje su do kraja uspjeli da uvećaju.

Spartak je do pobjede vodio Luka Cerovina sa 28 koševa.

U barskom sastavu najbolji je bio Lovre Runjić sa 14, dok su po 12 poena dodali Lovro Buljević i Donald Pember.

