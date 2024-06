Španija i Engleska u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Španije i Engleske plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Španija je večeras u Kelnu, u osmini finala,

savladala Gruziju 4:1.

Debitant na evropskom šampionatu poveo je autogolom Robina Le Normana u 18. minutu.

Izjednačio je Rodri 39, a potpuni preokret kompletirao je Ruis u 52. minutu.

Na 3:1 povisio je Niko Vilijams u 75, a konačan rezultat postavio je Dani Olmo u 84. minutu.

Španija će u četvrtfinalu igrati protiv Njemačke, koja je juče bila bolja od Danske 2:0.

Među osam najboljih je i Engleska, koja je ranije danas u Gelzenkirhenu, pobijedila Slovačku 2:1.

Slovačka je bila na pragu iznenađenja, vodila je od 25. minuta i gola Ivana Šranca, u 25. minutu.

Engleska je poravnala u šestom minutu saudijske nadoknade, pogotkom Džudija Belingema.

Veliki preokret kompletirao je Heri Kejn u prvom minutu produžetka.

Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Švajcarske, koja je juče eliminisala Italiju

2:0.

