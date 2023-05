Spaić bronzani na Gran priju u Jezolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bacač kugle Miloš Spaić kao trećeplasirani završio je nastup na Gran pri mitingu u italijanskom Jezolu.

Do bronzanog odličja u kategoriji F11 (osobe bez vida) došao je hicem od 11 metara i šest centimetara.

Pobijedio je Hrvat Miljenko Vučić (12,26), dok je srebrni bio Španac Alvaro Kano Del Amo (12,22).

Spaić je kompletirao uspješan nastup crnogorske atletike u Jezolu, nakon jučerašnje zlatne medalje

Maje Rajković u bacanju koplja.

Ona je u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice) pobijedila hicem od 12 metara i.52 centimetara.

Trener Veljko Čegar, koji je predvodio crnogorske atletičare u Jezolu, kazao je da je zadovoljan njihobim plasmanom.

“Rezultati su dobri, posebno imajući u vidu vremenske uslove u kojima su nastupali. Glavni cilj je dobar nastup na Svjetskom prvenstvu u Parizu, od 8. do 17. jula”, kazao je Čegar.

On je naglasio da će naredni test za crnogorsku atletsku reprezentaciju biti miting u Kruševcu, 20. i 21. maja.

Nastup crnogorske reprezentacije u Jezolu finansira se po programu POK za 2023. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS