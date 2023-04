SP košarkaša – Crna Gora sa Egiptom, Meksikom i Litvanijom

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu igraće u grupi D sa Egiptom, Meksikom i Litvanijom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat je na programu od 25. avgusta do 10. septembra u Japanu, Indoneziji i na Filipinima, a izabgranici Boška Radovića utakmice će igrati u Manili.

Crna Gora je sa Litvanijom igrala u kvalifikacijama za ovaj Mundodasket, dok se sa Egiptom i Meksikom nije sastajala.

Na startu šampionata crnogorski košarkaši igraće 25. avgusta sa Meksikom, dva dana kasnije sastaće se sa Egipatom, dok je utakmica sa Litvanijom zakazana za 29. avgust.

Grupa D se u drugoj fazi ukršta se sa grupom C, u kojoj su Sjedinjene Američke Držabe, Jordan, Grčka i Novi Zeland.

U prvoj fazi, nakon tri odigrana kola, po dvije najbolje selekcije plasiraće se u narednu rundu.

U drugoj fazi biće formirane četiri grupe po četiri tima, a po dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe izboriće četvrtfinale.

Završnica se igra u Manili.

Titulu brani Španija, koja je prije četiri godine u finalu savladala Argentinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS