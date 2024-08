Podgorica, (MINA) – Slovenka Janja Garnbret osvojila je zlatnu medalju u sportskom penjanju na Olimpijskim igrama u Parizu.

To je drugo zlato za Sloveniju u Parizu, nakon džudistkinje Andreje Leški.

Garnbret je ubjedljivo slavila ispred Amerikanke Bruk Rabutu i Austrijanke Džesike Pilc.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS