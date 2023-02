Škerović: Pobjeda za plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore želi da protiv Austrije odigra dobar meč i pobjedom iskoristi prvu šansu za plasman na Evropsko prvenstvo, kazala je selektorka Jelena Škerović.

Crnogorske košarkašice igraće sjutra sa Austrijom utakmicu F grupe kvalifikacija za šampionat Evrope.

Za nedjelju zakazan je meč sa Danskom, a jedna pobjeda iz ta dva duela Crnoj Gori donosi sedmi uzastopni plasman na kontinentalni šampionat.

Škerović je kazala da ne očekuje laku utakmicu i lakog protivnika, navodeći da će se Austrija boriti da ostane u trci za šampionat.

Ona je podsjetila će i ovog puta biti oslabljenr i neće biti u punom sastavu.

“Mečeve će zbog povrede propustiti Milica Jovanović i Jovana Pašić, a na raspolaganju neće biti ni Amerikanka. Očekuje nas teška utakmica”, rekla je Škerović na konferenciji za novinare.

Ona je podsjetila da Austrija igra atipično i da to otežava zadatak.

“Od prvog minuta moramo da im postavimo naš ritam, da zaustavimo njihovu igru i da im ne dozvolimo da igraju kako hoće. Moramo anulirati njihove prednosti, da iskoristimo njihove mane i da već sjutra obezbijedimo plasman na šampionat”, rekla je Škerović.

Ona je apelovala na publiku da dođe u što većem broju i pomogne crnogorskim košarkašicama da sedmi put izbore plasman na šampionat.

Selektorka je kazala da je zadovoljna formom izabranica i da sve djevojke igraju u svojim klubovima.

Kapitenka Jelena Dubljević kazala je da je duel sa Austrijom prva šansa za plasman na EP, sedmi put uzastopno.

“Kada se ima u vidu baza i kvalitet lige uspjeh dobija na značaju. Imamo kontinuitet igranja na velikoj sceni i želimo to da produžimo. Biće teško, igraju atipično i nepredvidivo. Nije prvi put da igramo sa njim i sve zavisi od nas. Sigurna sam da ćemo biti maksimalno fokusirane i da ćemo već sjutra izboriti plasman na EP”, rekla je Dubljević.

Talentovani bek Zorana Radonjić kazala je da je tim dosta podmlađen.

“Od starta ćemo uću makaismalno motivisane. Sigurna sam da ćemo mi mlađe iskoristiti svaku šansu i dopriniejeti pobjedi i plasmanu na EP”, rekla je Radonjić.

Crna Gora je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija odigrala dva meča u gostima i ostvarila oba trijumfa.

Savladala je Austriju 70:60 i Dansku 67:60.

Duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

