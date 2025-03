Škerović: Crna Gora dobila dobru grupu

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija dobila je dobru grupu na Evropskom prvenstvu, ocijenila je selektorka Jelena Škerović, navodeći da će sve zavisiti u kojem će sastavu nastupiti Crna Gora.

Crnogorske košarkašice voljom žrijeba svrstane su u C grupu, u Brnu, sa Češkom, Belgijom i Portugalom.

Škerović je naglasila da je to teška grupa, ali istovremeno i dobra za crnogorsku selekciju.

“Sve zavisi od nas, odnosno u kojem ćemo sastavu mi dočekati šampionat Evrope, jer će to mnogo uticati na ono što će biti naše želje. Ima još dosta do šampionata, sigurno da postoji mogućnost da se nešto promijeni u rosterima ostalih reprezentacija, ali generalno dobra grupa za nas”, kazala je Škerović.

Komentarišući rivale u grupi, ona je naglasila da je Belgija, kao šampion Evrope, favorit za prvo mjesto.

“Nalazimo se u grupi gdje je Češka, kao jedan od domaćina šampionata, koja će samim tim sigurno nastojati da napravi što bolji rezultat. Činjenica je da posebno posljednje tri godine imaju dobar kvalizet u ekipi. Tu je još i Portugal, koji je nakon pobjede protiv Srbije prvi put izborio prolaz na šampionat Evrope, ali sigurno neugodna ekipa”, rekla je Škerović.

Šampionat Evrope na programu je od 18. do 29.juna, a Crna Gora igraće osmi put uzastopno kontinentalno prvenstvo.

“Imamo vremena da se upoznamo dodatno sa svima. Neće biti lako, ali jasno je da će Belgija voditi glavnu riječ, a nama slijedi bitka sa Češkom i Portugalom za prolaz”, rekla je Škerović.

