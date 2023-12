Sjutra start novogodišnje turneje

Podgorica, (MINA) – Tradicionalna novogodišnja turneja Četiri skakaonice počeće sjutra takmičenjem u njemačkom Obersdorfu.

Domaćini turneje, koja će biti održana 72. put, biće i Garmiš-Partenkirhen, Inzbruk i Bišofshofen.

Trofej brani Norvežanin Halvor Egner Granerud, do kojeg je došao pobjedama Obersdorfu, Garmiš-Partenkirhenu i Bišofshofenu.

Garmiš-Partenkirhen ugostiće najbolje skijaše-skakače 1. januara, a posljednja dva takmičenja biće održana 4. januara u Inzbruku i dva dana kasnije u Bišofshofenu.

Najviše uspjeha na novogodišnoij turneji ima Finac Jane Ahonen koji je jedini uspio pet puta da pobijedi 1999, 2003, 2005, 2006. i 2008. godine.

Pobjedu manje ima njemački ski skakač Jens Vajsflog koji je slavio četiri puta (1984, 1985, 1991. i 1996).

Vrijedan rezultat imaju i Sven Hanavald i Kobajaši, koji su 2002, odnosno 2019. godine, pobijedili na sva četiri takmičenja turneje.

Početak takmičenja zakazan je za 17 sati i 15 minuta.

