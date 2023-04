Sjutra start finalne serije vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i kotorskog Primorca utakmicom u Herceg Novom sjutra će početi finalnu seriju prvenstva Crne Gore.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Prema propozicijama, za trofej boriće se dvije prvoplasirane ekipe iz ligaškog dijela šampionata nakon šest odigranih kola.

Jadran je ligaški dio završio na prvom mjestu sa maksimalnih šest pobjeda i ima dvije više od Primorca.

Jadran igra za devetu uzastopnu, ukupno 12. titulu prvaka Crne Gore.

Jadran je trofej, osim posljednjih osam godina (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. i 2022), osvajao i 2009, 2010. i 2012. godine.

Bio je prvak i bivše FNRJ (1958. i 1959) i Srbije i Crne Gore (2003, 2004. i 2006).

Primorac čeka titulu još od 2008. godine.

Bio je prvak i godinu ranije.

U finalnoj seriji se igra na tri dobijena meča.

Prvi meč na programu je sjutra u 19 sati u Herceg Novom.

Kotor će biti domaćin drugog meča, 1. maja, dok je treća je na programu tri dana kasnije u Herceg Novom.

Ukoliko bude potrebno četvrti (Kotor) i peti (Herceg Novi) biće odigrani 8. i 11. maja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS