Sjutra start EP u Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Poljski grad Bjelsko-Bjala od petka do nedjelje biće domaćin Evropskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore, na kojem će Crnu Goru predstavljati 39 karatista – 28 u borbama i 11 katama.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, na tatami će kataši u svim uzrasnim kategorijama i kadeti u borbama.

Za subotu predviđeni su nastupi kata timova i borbe u konkurenciji juniora i mlađih seniora, dok su u nedjelju na programu finalni mečevi.

Šampionat je okupio 1.187 karatista iz 49 država.

