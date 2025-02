Sjutra revanš utakmice polufinala

Podgorica, (MINA) – Revanš utakmice polufinala Kupa Crne Gore za odbojkašice biće odigrane sjutra.

Budućnost će u Podgorici, u 19 sati, igrati protiv Jedinstva.

Podgorički tim prvi duel u Bijelom Polju dobio je

3:0 (25:18, 25:10 i 25:19).

U Baru, dva sata kasnije, sastaće se Galeb i Budva.

Budvani su pred svojim navijačima bili ubjedljivi 3:0 (25:10, 25:16 i 25:17).

U polufinalu Kupa Crne Gore igraju se samo dva meča, bez majstorice.

Ukoliko bude potrebno, pobjednika dvomeča odlučiće zlatni set.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS