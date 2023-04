Sjutra prvi mečevi polufinala

Podgorica, (MINA) – Prvi mečevi polufinala prvenstva Crne Gore u vaterpolu biće odigrani sjutra.

Jadran će u Herceg Novom ugostiti Kataro, dok će se u Kotoru sastati Primorac i Budva.

Obje utakmice počeće u 19 sati.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Revanši su na programu 19. aprila, a eventualna majstorica tri dana kasnije.

