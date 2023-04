Sjutra prvi mečevi polufinala fudbalskog Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Dečića, odnosno Iskre i tivatskog Arsenala odigraće sjutra prve mečeve polufinala Kupa Crne Gore.

Obje utakmice počeće u 18 sati.

Sutjeska igra za treće finale, a jedini trofej Kupa Crne Gore osvojila je 2017. godine pobjedom protiv Grblja 1:0.

Bila je finalista i 2007. godine, ali je poražena od Rudara.

Na putu do polufinala ove sezone eliminisala je Jezero i Rudar.

Dečić je posljednje dvije sezone bio finalista, ali je oba puta poražen od Budućnosti.

Tim iz Tuzi ove sezone u Kupu bio je bolji od Budućnosti i Podgorice.

Iskra i tivatski Arsenal do sada nijesu igrali u finalu.

Iskra je do polufinala savladala Kom i Mornar, dok je Arsenal bio bolji od Bokelja i Jedinstva.

Revanši polufinala na programu su 3. maja.

Za sjutra, osim mečeva u Kupu, predviđene su i odgođene utakmice 22. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

U Pljevljima rivali će biti Rudar i Budućnost, dok će se u Bijelom Polju sastati Jedinstvo Franca i Jezero.

Obje utakmice počeće u 15 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS