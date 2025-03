Sjutra prvi mečevi polufinala EPCG Superlige odbojkaša

Podgorica, (MINA) – Prve utakmice polufinala plej-ofa EPCG Superlige odbojkaša biće odigrane sjutra.

Budva, koja brani trofej, ugostiće u Mediteranskom sportskom centru, u 18 sai i 30 minuta, barski Mornar.

Ekipa trenera Miljana Boškovića ligaški dio sezone završila je bez izgubljenog seta.

Mornar je takmičenje završio na četvrtom mjestu sa sedam pobjeda i pet poraza, a u plej-inu je bio bolji od Sutjeske, ubjedljivim pobjedama u oba meča.

Drugi polufinalni meč, u kojem su rivali Budućnost Volley i Jedinstvo, počeće u 19 sati.

Podgoričani su, kao drugoplasirani, sa deset pobjeda i dva poraza u regularnom dijelu sezone, obezbijedili direktan plasman u polufinale.

Jedinstvo je, kao i Mornar, imalo skor 7-5, ali je sa bodom više završilo na trećem mjestu na tabeli.

U plej-inu bjelopoljski odbojkaši sigurnim pobjedama eliminisali su Galeb.

Polufinalne serije plej-ofa igraju se na dvije dobijene utakmice.

Drugi mečevi planirani su za 22. mart, a eventualne majstorice tri dana kasnije.

