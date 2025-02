Sjutra prve utakmice polufinala

Podgorica, (MINA) – Prve utakmice polufinala Kupa Crne Gore za odbojkašice biće odigrane sjutra, a za veliko finale boriće se četiri primorska tima.

Luka Bar će u dvorani Topolica, u 17 sati, ugostiti ekipu Budve.

U gradskom derbiju, tri sata kasnije, branilac trofeja, ekipa Herceg Novog, igraće sa Albatrosom od 20 sati.

Revanši su na programu 26. februara.

Polufinala Kupa Crne Gore igraju se dva meča, bez majstorice.

Ukoliko bude potrebno, pobjednik dvomeča odlučiće se zlatnim setom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS