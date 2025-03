Sjutra okupljanje rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u POdgorici i početi pripreme, koje će biti odrađene u okviru EHF sedmice.

Biće to prvo okupljanje crnogorskih rukometašica nakon Evropskog prvenstva, na kojem su crnogorske rukometašice osvojile osmo mjesto.

Martovsko okupljanje označiće i početak priprema za baraž protiv Portugala za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će krajem ove godine biti odigrano u Njemačkoj i Holandiji.

Prvi meč baraža na programu je 9. aprila u Portugalu, dok je revanš u Podgorici tri dana kasnije.

Selektorka Suzana Lazović ranija je objavila spisak, na kojem su 22 rukometašice.

Među pozvanima su i dvije debitantkinje – krilo Lokomotive iz Zagreba Mela Mehmedović i bek češkog kluba Hazena Kinžvart Marija Božović.

Lazović neće moći da računa na Jelenu Radivojević, koja je objavila da završava reprezentativnu karijeru.

Na spisku su golmanke – Armel Atingre, Anastasija Babović Vujović, Marta Batinović, Jovana Kadović i Marija Marsenić;

Krila – Dijana Mugoša, Ivona Pavićević, Mela Mehmedović, Nina Bulatović i Milica Trifunović;

Pivoti – Tatjana Brnović, Ivana Godeč i Andrijana Tatar;

Bekovi – Đurđina Jauković, Ilda Kepić, Matea Pletikosić, Nikolina Marković, Marija Božović, Katarina Džaferović, Tanja Ivanović i Jelena Vukčević.

Tokom EHF sedmice nijesu planirani kontrolni mečevi.

Prvi trening na programu je sjutra u 17 sati u dvorani Univerziteta Crne Gore.

