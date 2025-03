Sjutra okupljanje rukometaša za dvomeč sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici i početi pripreme za dvomeč sa Mađarskom, u kvalifikacijama za EHF Euro 2026. godine.

Crna Gora će 12. marta ugostiti Mađarsku, a isti rivali odmjeriće snage četiri dana kasnije u Tatabanji.

Selektor Didije Dinar ranije je objavio spisak od 18 igrača, od kojih je njih 14 bilo u sastavu u duelima protiv Finske i Slovačke na startu kvalifikacija, u novembru prošle godine.

U nacionalni tim vraćaju se lijevo krilo Filip Vujović, srednji bek Miloš Božović i pivot Admir Pelidija, a stručni štab za razliku od prva dva meča u kvalifikacijama, ponovo može da računa na Stefana Čavora koji je bio povrijeđen u novembru.

Selektor Dinar ovog puta ne može da računa na lijevog beka Vuka Borozana koji se nije u potpunosti oporavio od povrede. U dogovoru sa stručnim štabom, Borozan će se u slučaju potrebe, ipak, staviti na raspolaganje.

Na spisku su golmani – Nebojša Simić i Nikola Matović;

Krila – Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Filip Vujović, Mirko Radović i Luka Radović;

Pivoti – Miodrag Ćorsović, Luka Vujović i Admir Pelidija;

Bekovi – Arsenije Dragašević, Miloš Božović, Radojica Čepić, Vasilije Kaluđerović, Stevan Vujović, Branko Vujović, Stefan Čavor i Risto Vujačić.

Rezervni igrači – Haris Suljević, Vojislav Vukić i Mihailo Šćekić.

Crna Gora će Mađarsku dočekati u Sportskom centru Morača, što će biti i prvi meč u najvećoj crnogorskoj dvorani za selektora Dinara, koji je svoj mandat započeo pobjedama protiv Finske u Bemaks areni i Slovačke u Košicama.

Prvi trening rukometaši će odraditi u dvorani Verde, sa početkom u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS